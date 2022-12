Manfred Saar, Präsident der Apothekerkammer des Saarlandes, hat sich in einer Mitteilung zum Exportstopp geäußert: „Uns wird zur Zeit auf dramatische Weise vor Augen geführt, was es bedeutet, nicht nur bei lebenswichtigen Medikamenten von einem einzigen Land abhängig zu sein“, sagt er demnach. „Die insoweit von vielen Akteuren des Gesundheitswesens bereits seit Jahren ausgesprochenen Warnungen wurde sowohl von der Politik als auch insbesondere von den gesetzlichen Krankenkassen als Panikmache und Lobbyismus bequem zur Seite geschoben. Wie lange der sich jetzt sogar verschärfende Arzneimittelmangel anhalten wird, ist nicht zu sagen.“

Die Erfahrungen aus den zurückliegenden Corona-Jahren ließen aber befürchten, dass China über Monate hinweg einen derartigen Bedarf an Arzneimitteln haben wird, dass mit einer Besserung in Deutschland nicht zu rechnen ist. „Unter Berücksichtigung der weltpolitischen Lage, insbesondere der Spannungen zwischen China und Taiwan, die sich immer deutlicher abzeichnen, fürchte ich, dass wir sehr schweren Zeiten entgegen gehen werden“, sagt Saar. „Insbesondere Apotheken und Arztpraxen tun ihr Bestes, um die Patientinnen und Patienten noch irgendwie versorgen zu können, jahrelanges politisches offensichtliches Missmanagement kann allerdings dadurch nicht kompensiert werden.“

Wirkstoffe für Deutschland stammen aus anderen Ländern

Allerdings scheint, zumindest was die Wirkstoffe Paracetamol und Ibuprofen betrifft, Deutschland gar nicht so sehr von der Produktion in China abhängig zu sein. Laut dem Branchenverband Pro Generika, der zumindest am gestrigen Donnerstag noch nicht von einem Exportstopp wusste, findet die Produktion der beiden Wirkstoffe nicht schwerpunktmäßig in China statt, sondern in anderen Regionen – vor allem in Indien und für Ibuprofen auch in den USA. So produziert beispielsweise die BASF, einer der wichtigsten Lieferanten, neben Ludwigshafen in Texas.