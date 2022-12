Für die Reform wurde ein ganz neues Gesetz geschaffen: das PTA-Berufsgesetz (PTAG). Zudem wurde die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung aufgefrischt und die Apothekenbetriebsordnung an einigen Stellen geändert. Am 1. Januar 2023 ist es nun so weit: Das neue PTAG tritt in Kraft. Welche Änderungen bringt das für den Apothekenalltag mit sich – und was bleibt gleich? Vor allem: Werden PTA durch die Reform wirklich gestärkt?

Die neue Rechtslage und ihre praktischen Folgen stellte Timo Kieser, Rechtsanwalt bei Oppenländer Rechtsanwälte in Stuttgart, in der neuen DAZ dar. Sein Fazit: Die Stärkung der Stellung von PTA ist überschaubar. Dafür kommt auf Apothekenleiter:innen, die künftig von der Möglichkeit, PTA ohne Beaufsichtigung einzusetzen, Gebrauch machen wollen, ein erheblicher organisatorischer und dokumentarischer Aufwand zu.

Lesen Sie hier den gesamten Text in der DAZ 2022, Nr. 51, S. 16.