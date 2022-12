Auf einen weiteren deutlichen Vorteil machen die Forscher bereits im Titel ihrer Veröffentlichung aufmerksam. „High-throughput screening of caterpillars as a platform to study host–microbe interactions and enteric immunity“, haben sie das Paper getitelt – ein Hinweis darauf, dass sich viele Organismen in kurzer Zeit untersuchen lassen. In der Computertomografie könnten bis zu 100 Tiere in wenigen Sekunden untersucht werden, wobei anders als bei traditionellen molekularbiologischen oder histologischen Methoden die Tiere Narkose und Bildgebung sehr gut überstehen – und danach weiter leben und weiter untersucht werden können.