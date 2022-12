Das Unternehmen weist in den AGB zur MYA-App außerdem ausdrücklich darauf hin, dass bei solch einer Bestellanfrage keine „Eigen- und/oder Medikamentenanamnese“ durchgeführt werde. Es werde lediglich die Anfrage an die Praxis übermittelt, inklusive der Anweisung, was mit dem Rezept geschehen soll. Anhand welcher Eigenschaften die jeweilige Apotheke ausgesucht wird, lässt sich den AGB oder der Internetseite des Unternehmens allerdings nicht entnehmen. Es wird lediglich darauf verwiesen, dass es sich um eine „geeignete Versandapotheke“ handle.

Apothera sucht nach Apothekern

Ein Blick in die derzeit auf der Internetseite des Unternehmens veröffentlichten Stellenanzeigen legt allerdings nahe, dass parallel zur App auch an dem Aufbau eines eigenen Netzwerks aus Versandapotheken mit Sitz in den Niederlanden gearbeitet wird. Neben einigen zu besetzenden Stellen innerhalb Deutschlands ist die Firma nämlich unter anderem auch auf der Suche nach pharmazeutischen Approbierten für den Einsatz in Eindhoven. Als Arbeitsschwerpunkte werden insbesondere die pharmazeutische Beratung via Videotelefonie, Mail, Chat und Telefon sowie die Mitarbeit bei der Konzeptentwicklung solcher digitalen Beratungs- und Betreuungsangebote genannt. Zusätzlich soll der hierzu notwendige Umzug in die Niederlande mittels eines Steuererlasses von 30 Prozent auf das Gehalt attraktiver gemacht werden.