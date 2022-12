Keine Angst vor Rezeptfälschungen – Rechte und Pflichten der Apotheken

Grundsätzlich gibt es an einem Zeitpunkt eines Apothekenbesuches erst einmal nichts Verdächtiges. Zusammen mit anderen Kriterien kann der Besuchszeitpunkt aber einen Verdacht bekräftigen. Rezeptfälscher suchen Apotheken z. B. zu Zeitpunkten auf, an denen besonders viel in der Apotheke zu tun ist. Beispiele dafür sind der Mittwochvormittag, der bekanntermaßen in Apotheken häufig mit hohem Andrang verbunden ist, oder der Samstag kurz vor Apothekenschluss, wenn noch besonders viele Menschen Arzneimittel für das Wochenende wünschen. Auch werden besonders häufig Rezeptfälschungen zu Zeitpunkten eingereicht, an denen das Apothekenpersonal schon mental mit dem Tag abgeschlossen hat, etwa eine Minute vor Feierabend.