Ein Apotheken-Weihnachtslied für die Bundesregierung

Schon während der Pandemie sind die Apotheken durch unermüdliches Engagement aufgefallen, jetzt managen sie die nächste Krise. Doch statt sie dafür zu belohnen, kürzt die Bundesregierung ihnen mit der Erhöhung des Kassenabschlags weiter das ohnehin knappe Honorar, während Inflation, steigende Energiepreise und explodierende Kosten sie zusätzlich belasten.

Apothekerin macht auf Missstände aufmerksam

Apothekerin Doreen Wegner aus Mecklenburg-Vorpommern hat bereits in ihrer Apotheken-Version des Grönemeyer-Hits „Was soll das“ auf diesen Missstand aufmerksam gemacht. „Während der Pandemie haben wir viel getan, nun seid ihr dabei uns wegzusparen – was soll das?“, fragte sie darin die Abgeordneten in Berlin, insbesondere Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Und auch die Lieferengpass-Problematik prangerte sie bereits im Oktober an: „Rabattverträge, ein Hin und Her, das Schlimme nur: es gibt nichts mehr – was soll das?“

Von den Kolleginnen und Kollegen bekam sie viel Zuspruch – doch insgesamt blieb der Berufsstand aus Wegners Sicht weiterhin zu leise. Und so setzte sie mit ihrer umgetexteten Variante des Rhythm-and-Blues-Klassikers „I heard it through the grapevine“ noch einen drauf. Diesmal war allerdings nicht die Bundesregierung der Adressat ihres Songs, sondern die Mitarbeitenden in den Apotheken. „Das wird doch wohl zu schaffen sein“, rief sie den Teams zu und forderte sie dazu auf, sich endlich bemerkbar zu machen und die Situation nicht mehr stillschweigend zu akzeptieren.