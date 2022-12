In der Geschichte finden sich diverse Männer, die ihre Manneskraft mithilfe der Spanischen Fliege verbessert haben sollen. Unter anderem wird dem deutschen Kaiser Heinrich IV (das war der, der den Gang nach Canossa antreten musste), nachgesagt, dass er Spanische Fliegen konsumiert hat. Und auch der berühmt-berüchtigte Marquis de Sade war von dem Potenzmittel angetan. Im 18. Jahrhundert sollen Spanische-Fliege-Pillen zur Grundausstattung des adligen Lebemanns gehört haben und im 19. Jahrhundert auch bei Bürgerlichen beliebt gewesen sein.

Der Haken an der Sache: Cantharidin greift bei Überdosierung das Zentralnervensystem an, bis hin zum Tod. Zahlreiche Männer sollen durch die Substanz in den Armen ihrer Geliebten gestorben sein. Aus der Apotheke ist die Spanische Fliege daher als Potenzmittel auch schon seit vielen Jahren verschwunden. Der Vertrieb entsprechender Mittel ist verboten. Dass das durchaus sinnvoll ist, zeigt folgendes Beispiel aus der Geschichte: Eine ganze Kompanie wurde in Ägypten einmal durch die Spanische Fliege lahmgelegt. Die Männer hatten Frösche verspeist, die sie im Nildelta gefangen hatten. Dummerweise hatten diese Frösche sich zuvor an Spanischer Fliege gelabt und waren voll mit Cantharidin. Die Männer erlitten höchst schmerzhafte Dauererektionen und waren folglich nicht in der Lage, zu kämpfen.

Frage:

Für welchen Kaiser sollten die so lahmgelegten Truppen in Ägypten kämpfen?