Welchen Beitrag leisten Apotheken zur COVID-19-Impfkampagne?

Nachdem die Arztpraxen im April 2021 in die Impfkampagne eingestiegen sind, wurden bis September zunächst etwa gleich viele Impfungen aus Impfzentren / mobilen Teams / Krankenhäusern und aus Arztpraxen übermittelt. Seit Oktober 2021 findet das Impfgeschehen jedoch zum größten Teil (70 bis 80 Prozent aller gemeldeten Impfungen) in Arztpraxen statt. Impfungen durch Betriebsärzte wurden nach dem Start der Impfkampagne in der Betriebsmedizin vor allem von Juni bis August 2021 durchgeführt (etwa 5 Prozent aller Impfungen) sowie im Januar 2022, nachdem die STIKO-Empfehlung zur Auffrischimpfung für alle Personen ab 18 Jahren ausgesprochen worden war.

Auf Gesundheitsämter, die seit Oktober 2021 am Impfgeschehen teilnehmen, entfallen seitdem zwischen 5 und 10 Prozent aller monatlich durchgeführten Impfungen. Die Anteile der Impfungen aus Apotheken (Impfmeldungen seit Februar 2022) bzw. aus Zahnarztpraxen (Impfmeldungen seit Mai 2022) belaufen sich auf monatlich etwa 1 bis 2 Prozent bzw. 0,1 Prozent. Es gibt also noch etwas Luft nach oben, wenn Apotheken die Impfung künftig regelhaft anbieten können.