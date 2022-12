Apotheker klären auf: Darum war der Apothekenstreik kein Arbeitskampf (Video)

Nur 350 m Fußweg trennen die drei Apotheken im Zentrum des Berliner Ortsteils Frohnau. Doch wer glaubt, hier kämpfen die Inhaber mit harten Bandagen, liegt falsch: Die Park Apotheke und die Ludolfinger Apotheke von Pharmazierat Daniel Frank säumen die Elch Apotheke von Ex-Kammerpräsident Christian Belgardt – dennoch sind die beiden eher Kollegen als Konkurrenten.

Nicht nur, dass sich Frank und Belgardt in wichtigen Versorgungsfragen miteinander abstimmen und sogar gemeinsame Weihnachtskarten an die Arztpraxen im Ort verschicken: Kürzlich veröffentlichten sie im Frohnauer Lokalblatt „Erleben und genießen“ zusammen einen Artikel, in dem sie über die Lage der Apotheken und die Hintergründe des Apothekenstreiks aufklären. Auch wenn sie selbst sich unter anderem wegen der vergleichsweise strikten Vorschriften in Berlin nicht an der Protestaktion beteiligt hatten, war doch die Information über die nahegelegene brandenburgische Grenze geschwappt, dass viele Apotheken am 19. Oktober nachmittags geschlossen geblieben waren – für die Gründe wollen Belgardt und Frank auch ihre Patientinnen und Patienten sensibilisieren.