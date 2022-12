Ende 2019 berichtete die DAZ, dass das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) die Zulassungen Kava-Kava-haltiger Arzneimittel widerruft. Kommt es Ihnen so vor, als wäre das schon länger her gewesen? Das kann gut sein, denn bereits Ende der 1990er-Jahre nahm das Kava-Drama seinen Lauf. So oder so, Kava-Kava ist spätestens seit 2019 Geschichte, oder?

Tatsächlich widmete der Tagesspiegel erst im Februar dieses Jahres einen ganzen Artikel dem Kava-Pfeffer, auch bekannt als Rauschpfeffer (Piper methysticum) oder eben Kava-Kava. Es handelt sich um einen entfernten Verwandten des Schwarzen Pfeffers (Piper nigrum). Anders als beim uns bekannten Pfeffer, werden allerdings nicht die Früchte, sondern das ausgeprägte Rhizom verwendet. Doch wofür wurde und wird Kava-Kava eigentlich verwendet? Laut Tagesspiegel kam Kava-Kava erst als Droge zum Einsatz, mittlerweile soll es sich in vielen Ländern aber als Bargetränkt etabliert haben (z.B. in New York in den USA).