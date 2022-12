Viele Beratungsgespräche in Apotheken drehen sich um Verdauungsbeschwerden. Ob Verstopfung, Durchfall oder Blähungen, manchmal ist es gar nicht so leicht, eine Ursache zu erkennen. Erst durch gezieltes Nachfragen stellt sich beispielsweise heraus, dass bei der letzten Darmspiegelung Divertikel (kleine Ausstülpungen der Darmwand) festgestellt wurden. Diese können sich schubweise entzünden, was zu verschiedenen Beschwerden führen kann. Die richtige Ernährung ist für Betroffene ein wichtiger Schritt in Richtung Besserung.