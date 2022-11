Lieferengpässe machen den Apotheken das Leben schwer. Was früher die Ausnahme war, ist inzwischen fast die Regel geworden – wenigstens gewährt das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) den Offizinen noch bis Ostern einen erweiterten Handlungsspielraum, um den Mangel in Pandemiezeiten managen zu können. Verankert sind die erleichterten Abgaberegeln in der SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung, die nach aktuellem Stand noch bis Ostern 2023 gilt.

Zudem akzeptieren die meisten Krankenkassen derzeit den Austausch von nicht lieferbaren Medikamenten, deren Wirkstoff auf der Substitutionsausschlussliste steht, gegen ein alternatives Präparat, sofern die Apotheke Rücksprache mit der Ärztin oder dem Arzt hält und diese mit Datum und Unterschrift auf dem Rezept dokumentiert. Zusätzlich ist die Sonder-PZN 02567024 mit Faktor 5 oder 6 aufzubringen.

Knappschaft schert vermeintlich aus

Am gestrigen Dienstag sorgte allerdings die Knappschaft für Aufsehen: Laut einer Information des Apothekerverbands Nordrhein, die die Kasse auf DAZ-Anfrage bestätigte, reiche die Rücksprache bei Nichtverfügbarkeit eines Arzneimittels, das dem Substitutionsausschluss unterliegt, nicht mehr aus – stattdessen wende die Knappschaft nun wieder die ursprünglich geltende Vorschrift an, wonach in solchen Fällen eine neue Verordnung nötig ist.