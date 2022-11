Von Reinhild Berger

Herausgegeben von Martin Smollich

Unter Mitarbeit von Friederike Schmidt



Superfood = super gut?

Ein genialer Marketing-Trick verzaubert das menschliche Gehirn: Während „gesundes Gemüse“ oder „Vollkorn“ eher abschreckend und lustfeindlich klingen, lässt der Begriff „Superfood“ die Herzen höher schlagen.

Superfoods gelten als hip und cool. Selbsternannte Ernährungsfachleute versprechen die Lösung aller Gesundheitsprobleme bis hin zur Gewichtsabnahme. Doch was steckt hinter den so gepriesenen Produkten? Reinhild Berger nimmt in diesem kompakten und kurzweiligen „Fachbuch mini“ die beliebtesten und am meisten beworbenen Vertreter kritisch unter die Lupe. Mit einführenden Kapiteln von Friederike Schmidt.