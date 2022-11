Die Wettbewerbszentrale hat sich die Werbung für die Erkältungstabletten Wick Daynait aus dem Hause Procter & Gamble vorgeknöpft. Das deutsche Tochterunternehmen hatte für diese unter anderem in einem Fernsehspot mit der Aussage „Deutschlands Nr. 1 Tag & Nacht Erkältungsmittel“ geworben.

Die Wettbewerbszentrale hält die Werbung mit dieser Spitzenstellungsbehauptung für irreführend. Die angesprochenen Verkehrskreise verstünden sie so, dass das Arzneimittel das erfolgreichste – im Sinne von meistverkaufte – Erkältungsmittel sei. Tatsächlich sei es aber gemessen am Umsatz lediglich die Nummer 7 unter den in Deutschland am meisten verkauften Erkältungsmitteln.

Das Unternehmen hält dem entgegen, seine Werbung beziehe sich gar nicht auf Erkältungsmittel, sondern auf den separaten Markt der Tag & Nacht Arzneimittel. Und in diesem Markt ist Procter & Gamble mit seinen verschiedenen Medinait und Daynait-Produkten Marktführerin. Da der Hersteller keine Unterlassungserklärung abgeben wollte, zog die Wettbewerbszentrale, vertreten durch den Frankfurter Rechtsanwalt Hans-Jürgen Ruhl, vor das Landgericht Frankfurt.