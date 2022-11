Die Gruppe betreibt die beiden Online-Apotheken Apodiscounter und Apo.com. Apodiscounter habe 2022 mit einem Mediaetat von 7,2 Millionen Euro eine Brutto-Reichweite von 700 Millionen Kontaktpunkten erzielt und liefere derzeit täglich bis zu 50.000 Pakete aus. Im kommenden Jahr sei ein Relaunch und eine Neupositionierung der Marke Apo.com geplant, um neue Zielgruppen zu erschließen. Zudem soll sich Apo.com nach den Angaben einer Unternehmenssprecherin ab dem ersten Quartal 2023 besonders an chronisch kranke Patienten wenden. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen die Onlineversender Apotheke.at in Österreich und Apodisounter.pl in Polen.