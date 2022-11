In einem Team, in dem die meisten an die Tätigkeit als Projektmanager im Alltag gewöhnt sind, verteilen sich die Aufgaben auf viele Schultern. Außenstehende bekommen den Eindruck, eine „eingespielte Mannschaft“ vor sich zu haben. Wechseln jedoch größere Teile des Teams, z. B. in der Urlaubszeit, ist es sinnvoll, die Springer an den alltäglichen Aufgaben zu beteiligen. Denn diese würden vielleicht gerne für zusätzliche Entlastung sorgen, können es aber nicht, weil sie Anweisungen brauchen. Der Tipp ans Stammteam: Nicht alles selbst machen, sondern die Auf­gaben direkt sinnvoll verteilen. Eine ähnliche Strategie gilt für Auszubildende. Anstatt jeden Tag nacheinander aufzuführen, was sie tun sollen, können sie mit regelmäßig wiederkehrenden Aufgaben betraut werden. Der Auszubildende wird in die Routinen eingebunden und das Denken an die Aufgabe ist passé.