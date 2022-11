Nutzer:innen der ADG-Systeme A3000 und S3000 müssen sich ab dem kommenden Jahr auf höhere Preise einstellen. Das Softwarehaus, das zur Mannheimer Phoenix-Group gehört, hat seine Kund:innen vergangene Woche darüber informiert, dass sich der Preis für das Software-Paket um 50 Euro netto pro Monat erhöhen wird. ADG begründet dies mit den massiv angestiegenen Energie-. Beschaffungs- und Unterhaltskosten, zum Beispiel für den Betrieb der Rechenzentren, die sich in erheblichem Umfang auf das Geschäft auswirkten. Diese Kostensteigerungen führten dazu, dass die vereinbarten Entgelte nicht mehr in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufwendungen stünden, heißt es in dem Brief, der der DAZ vorliegt. Man könne diese Mehrkosten nicht mehr alleine tragen und gleichzeitig die gewohnte Qualität und Leistung sowie ein hohes Servicelevel sicherstellen. Daher sehe man sich gezwungen, die Preise anzupassen. Der Schritt sei nicht leichtgefallen. ADG bittet hierfür um das Verständnis der Apotheker:innen.