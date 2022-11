Teplizumab soll den Ausbruch von Typ-1-Diabetes hinauszögern

Bereits 2011 berichtete die DAZ über den monoklonalen Antikörper Teplizumab. Neue Ansätze in der Prävention von Typ-1-Diabetes stellte Professor Anette-Gabriele Ziegler (Internistin, Endokrinologin, sowie außerplanmäßige Professorin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München) außerdem zuletzt in der Ausgabe 6/2020 der DAZ vor. Teplizumab richtet sich demnach spezifisch gegen das Oberflächenmolekül CD3 auf den T-Lymphozyten. „Bereits seit Ende der 1990er-Jahre wird Teplizumab hinsichtlich eines möglichen Einsatzes für die Behandlung von Typ-1-Diabetes erforscht“, erklärte Ziegler. Damit ist in den USA jetzt mit der Zulassung also ein echter Durchbruch gelungen. Da offenbar auch deutsche Zentren an der Untersuchung von Teplizumab beteiligt waren, bleibt abzuwarten, ob bald auch eine Zulassung in Europa folgt.