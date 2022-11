„Bürokratische Überregulierung zurückfahren“

Simon und Gerrit sprechen Klartext. Die Brüder, die neben ihren sechs Elisana-Apotheken in Gelsenkirchen und Dorsten seit 2011 einen Onlineshop betreiben, brechen im Interview mit dem Aktuellen Wirtschaftsdienst für Apotheker (AWA) mit deutlichen Worten eine Lanze für ihre Branche. So fordern sie angesichts des anhaltenden Apothekensterbens, die „abstruse bürokratische Überregulierung“ zurückzufahren. Damit hätten Apotheker wieder „genug Luft zum Atmen“. Auf Dauer führe kein Weg daran vorbei, die Verwaltungsprozesse zu vereinfachen und digitalisieren. Beispielhaft verweisen sie auf die Präqualifizierung für 18.500 Apotheken, „die ja per se schon topqualifiziert sind“. Dies ist in den Augen der Nattler-Brüder „ein Unding“ und binde enorm viele Ressourcen.