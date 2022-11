„Von kriminellen Apothekern war niemals die Rede“

Auch das Thema E-Rezept beziehungsweise die Kommunikation zum Veto des Bundesdatenschutzbeauftragten für den E-Rezept-Abruf via eGK stand auf der Agenda in Stuttgart. Er habe in diesem Zusammenhang in der Zeitung gelesen, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte seine Zustimmung versagte, weil „kriminelle Apotheker“ eine Sicherheitslücke ausnutzen könnten, berichtete Braun. Er habe sich dann in einer „deutlichen Mail“ sowohl an die ABDA als auch an die Zeitung gewandt. Tatsächlich sei in dem Schreiben des Bundesdatenschutzbeauftragten, auf das sich der Artikel bezog, niemals von kriminellen Apothekern die Rede gewesen. Der Bundesdatenschutzbeauftragte habe das neutral formuliert. „'Kriminelle Apotheker' hört sich klasse an“, so Braun, deswegen sei das zugespitzt worden. So werde aus einem neutralen Papier so eine Meldung.