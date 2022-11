Abenteuer Wechselwirkung – die AKWL klärt auf

Blutverdünner allein sind für Anfänger – echten Nervenkitzel erlebt, wer sie zum Beispiel mit Antimykotika kombiniert! Und Potenzmittel sind erst so richtig aufregend, wenn man sie mit Medikamenten gegen Angina pectoris zusammen einnimmt …

Falls Ihnen diese Ratschläge spanisch vorkommen, liegen Sie genau richtig. Sie stammen aus einer satirischen Kampagne, mit der die Apothekerkammer Westfalen-Lippe (AKWL) mehr Bewusstsein für die Gefahr von Wechselwirkungen schaffen will. „WeWi-TV“ ist vor rund einem Jahr gestartet und geht nun in die nächste Runde: „Drei neue aufmerksamkeitsstarke Videos zeigen, welche gefährlichen Folgen Wechselwirkungen haben können“, schreibt die AKWL dazu in einer Pressemitteilung vom vergangenen Donnerstag.