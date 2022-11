Fertigarzneimittel mit lediglich Dronabinol sind in Deutschland nicht zugelassen. Möchten Ärzte hierzulande Dronabinol zur Therapie einsetzen, verordnen sie daher in der Regel standardisierte Rezepturen. Eine dafür übliche Darreichungsform sind ölige Tropfen. Das NRF bietet hierfür eine geprüfte Rezepturvorschrift an.