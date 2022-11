Schwarze Kleidung, schwarze Schaufensterdeko und sogar ein Apothekenfriedhof vor der Apotheke – das Team der Corvinus-Apotheke in Colbitz lässt sich für den geplanten „Apothekentrauertag“ einiges einfallen. Man werde Grabsteine aufstellen für die Apotheken im Umfeld, die bereits schließen mussten, berichtet Inhaberin Anne-Kathrin Haus gegenüber der DAZ. Die Apothekerin möchte nicht tatenlos zusehen, wie den Apotheken mehr und mehr die Luft zum Atmen genommen wird. Sie hatte sich mit ihrem bereits an dem Streiknachmittag im Oktober beteiligt – obwohl Sachsen-Anhalt, wo Colbitz liegt, nicht offiziell dabei war. Und nun hat sie den 17. November zum „Apothekentrauertag“ erklärt. Das Ziel ist neben dem Gedenken an die Kolleg:innen, die bereits aufgeben mussten, die Bevölkerung aufzuklären. „Ich möchte aus den Köpfen bekommen, dass alle Apotheker:innen reich sind, das stimmt so einfach nicht“, erklärt die Inhaberin, die die Apotheke vor fünfeinhalb Jahren übernommen hat und natürlich auch ihre Kredite abzuzahlen hat. Sie sei schon seit einer Weile dabei, die Menschen im Dorf über die Probleme der Apotheken aufzuklären, berichtet sie. Das sei nicht nur das Spargesetz, sondern zum Beispiel auch die Lieferengpässe. Die Rückmeldungen seien bislang ausschließlich positiv. Viele seien schockiert, über die Situation in den Apotheken. „Das ist keinem bewusst“, erzählt sie.

Hier sieht Haus auch Defizite bei der Standesvertretung. Die müsste vielleicht anders kommunizieren und vor allem schneller, findet sie. Die Lieferengpässe seien in den Apotheken ja schon lange ein Thema, gelangen aber erst jetzt ins öffentliche Bewusstsein.