Nutzen und Risiken von appetithemmenden Arzneimitteln (einschließlich Amfepramon) waren bereits in den Jahren 1996 und 1999 überprüft worden. In der Folge sollte Amfepramon (z. B. Tenuate) schon vor vielen Jahren vom Markt verschwinden. Doch entsprechende Präparate sind weiterhin im Handel erhältlich – das will der Pharmakovigilanzausschuss der EMA nun ändern.