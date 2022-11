Gerade bei der Preisberechnung der in der Apotheke hergestellten Dronabinol-haltigen Zubereitungen tauchen viele Fragen auf. Grundsätzlich werden Rezepturen mit Dronabinol nach § 5 Arzneimittelpreisverordnung taxiert.

Statt der normalen PZN für Rezepturen muss eine Sonder-PZN für Cannabis-basierte Arzneimittel verwendet werden, im Fall der Dronabinol-Zubereitungen ist dies die Nummer 06460748.

Zur Herstellung der Kapseln oder flüssigen Arzneiformen sind unterschiedliche Herstellungssets im Handel. Diese beinhalten alle zur Herstellung benötigten Materialien und können die Arbeit in der Rezeptur wesentlich erleichtern. Alle in den Sets enthaltenen Bestandteile wie beispielsweise Dosierpumpe und Tropfer mit kindergesichertem Verschluss können natürlich auch einzeln bestellt werden. Bei der Taxierung müssen Apotheken darauf achten, dass die Kosten für das Herstellungsset meist nicht komplett abgerechnet werden dürfen. Dazu müssen die in der Hilfstaxe festgelegten Preise verwendet werden.

Seit März 2020 gilt zur Taxierung von Dronabinol-Zubereitungen die Anlage 10 der Hilfstaxe. Für den Wirkstoff kann der jeweils günstigste Apothekeneinkaufspreis berechnet werden. Auf Verlangen der Krankenkasse muss die Apotheke den tatsächlichen Einkaufspreis nachweisen können. In Abhängigkeit von einer bestimmten Preisgrenze kommt ein unterschiedlicher Zuschlag hinzu: Bis zu einer Grenze von 100 Euro beträgt der Zuschlag 90 Prozent auf den Einkaufspreis pro Milligramm, für jedes weitere Milligramm beträgt der Zuschlag 3 Prozent.