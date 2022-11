Am Nachmittag wurden verschiedene Workshops angeboten, zum Beispiel zum angstfreien Kommunizieren in kritischen Situationen oder zur Patientensicherheit in der Akutversorgung. Für Apotheker besonders interessant war dabei die „Room of Horrors“- Apotheke, die Apothekerin Carina John (AKNR) Pharm D und Apotheker Dr. Oliver Schwalbe (AKWL) präsentierten.

Dabei handelt es sich um einen Trainingsraum, in dem verschiedene Arbeitsplätze einer öffentlichen Apotheke nachgestellt werden, in diesem Fall ein Handverkaufstisch, ein Abholregal, ein schwarzes Brett und ein Backoffice-Arbeitsplatz. An jedem dieser Orte hatten John und Schwalbe Fehler eingebaut, die es in etwa 15 Minuten zu finden und zu dokumentieren galt. Die Bandbreite an Fehlern war dabei groß: von der falschen Dosierungsangabe auf der Arzneimittelpackung, über kühl zu lagernde Medikamente auf dem Abholbrett bis hin zu einer inkorrekt hergestellten Rezeptur.

Die Teilnehmer konnten sich einzeln oder im Team auf die Suche begeben. Das Ziel dabei war es nicht zwangsläufig, alle Fehler zu finden, sondern vielmehr die eigene Beobachtungsfähigkeit zu schulen und das Bewusstsein für Risikosituationen zu schärfen. An die Fehlersuche schloss sich die Auflösung und Diskussion der Fehler mit allen Workshopteilnehmern an. Mehr darüber lesen Sie in der kommenden Ausgabe der DAZ (Nr. 45).