Ja, dies kann möglich sein. Die gesetzlichen Unfallversicherungen sind nicht vom Rahmenvertrag und allen damit zusammenhängenden Regelungen betroffen. Es können also auch Artikel erstattet werden, die zulasten der GKV nicht erstattungsfähig wären. Genaueres dazu lässt sich in den Lieferverträgen der jeweiligen Unfallversicherungen finden. Grundsätzlich sollte von einer Erstattungsfähigkeit jedoch nicht ausgegangen werden, da sich die Regelungen der BGen häufig am Rahmenvertrag und den Regelungen der GKV orientieren. Die Auswahlbereiche der GKV (vier preisgünstigste Arzneimittel, preisgünstige Importe) gelten beispielsweise auch für die GUV.