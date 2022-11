Das Telemedizinunternehmen Kry wurde im Jahr 2014 gegründet und startete 2015 in Schweden. Es bietet neben Video-Sprechstunden und Online-Krankschreibungen auch Rezepte per App an und ist laut eigener Aussage im Bereich digitaler Arztbesuch europäischer Marktführer. Dabei kooperiert Kry mit lokalen Ärzten und Apotheken. Seit 2019 ist das Unternehmen auch in Deutschland aktiv, damals noch mit DocMorris als Kooperationspartner. Nach der Übernahme des Kry-Wettbewerbers Teleclinic durch DocMorris-Mutter zur Rose trennten sich allerdings die Wege.