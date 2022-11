Jetzt haben die Wissenschaftler Ergebnisse im Fachmagazin Science veröffentlicht, in denen sie Wirkstoffe beschreiben, die über den α2A-adrenergenen Rezeptor wirken. Um die neuen Wirkstoffe zu finden, wählten die Wissenschaftler einen ähnlichen Ansatz wie den, der sie zu PZM21 geführt hatte – ausgehend vom gewünschten Ziel suchten sie mit einem bioinformatischen Ansatz am Computer nach passenden Liganden. „Wir konzentrieren uns besonders auf die molekularen Strukturen der Rezeptoren, an die die pharmazeutischen Substanzen andocken“, erklärt Gmeiner. „Nur wenn wir diese auf atomarer Ebene verstehen, können wir effektive und sichere Wirkstoffe entwickeln.“