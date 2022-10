In Deutschland treten die Fachschaften gegeneinander an. Der Gesamtsieger bekommt den Wanderpokal – eine Fledermaus. Dabei wird nach einem „olympischen Punktesystem“ bewertet, in das sowohl die internationalen Kategorien von IPSF, als auch beispielsweise die Beteiligung der Pharmaziestudierenden bewertet wird. Nicht nur Vollblutspender, sondern auch Thrombozyten- und Plasmaspender dürfen am Wettbewerb teilnehmen, da diese ebenso einen wichtigen Beitrag zur Rettung von Menschenleben leisten.

In den letzten Jahren war die Resonanz der Bevölkerung sehr groß und es konnte in den Zeiträumen des „Vampire Cups“ an vielen Standorten sehr viel Blut gesammelt werden.