Die Stuttgarter Rechtsanwältin Svenja Buckstegge stellt in ihrem aktuellen DAZ-Beitrag daher die Frage, welche Anforderungen sich im Hinblick auf die Datenschutz-Compliance bei E-Rezepten ändern und wo es bei der mit den Muster-16-Rezepten geübten Datenschutz-Praxis bleiben kann.

Fest steht, dass alle datenschutzrechtlichen Vorgaben für die analogen Muster-16-Rezepte gleichermaßen gelten, wenn die Apotheke E-Rezepte und die darin enthaltenen personenbezogenen Daten verarbeitet. An einigen Stellen ergeben sich aber aufgrund der abweichenden Abläufe bei der Einlösung von E-Rezepten datenschutzrechtliche Besonderheiten. Buckstegge zeigt diese in ihrem Beitrag am Weg des E-Rezepts in die Apotheke auf.

Lesen Sie hier den gesamten Beitrag „Geübte Praxis oder alles neu? Welche datenschutzrechtlichen Veränderungen sich durch das E-Rezept ergeben“ von Svenja Buckstegge aus der DAZ Nr. 43, 2022.