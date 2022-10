In den sozialen Medien erfährt die Apothekerin viel Zuspruch: Veröffentlicht hat ihr Video die Initiative #druckaufGKV – unter diesem Hashtag versammeln sich inzwischen Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Physio- und Ergotherapeuten, Logopäden und andere Leistungserbringer, um gegen die Verhältnisse im Gesundheitswesen zu protestieren. Auf der Facebook-Seite der Initiative bekam Wegner für ihren Song bereits knapp 500 Likes, mehr als 330-mal wurde ihr Beitrag geteilt. Und auch innerhalb der Apothekerschaft macht das Video die Runde.

„Wir müssen uns endlich wehren“

Wegner freut sich über die Aufmerksamkeit, appelliert aber auch eindringlich an die Kolleginnen und Kollegen, die Zustände nicht länger zu erdulden, sondern aktiv zu werden. „Wir müssen uns endlich wehren“, betont sie gegenüber der DAZ. Andernfalls, befürchtet die Apothekerin, könnte die Erhöhung des Kassenabschlags nur der Anfang gewesen sein. „Wenn wir jetzt nicht aufpassen, kommt gleich das nächste Ding“, warnt sie.

Sie selbst stehe bereits in Kontakt mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Arlt, den sie kürzlich bei einer Unternehmerveranstaltung kennenlernte. Wegner ergriff sogleich die Gelegenheit, um über die Lage der Apotheken aufzuklären. „Viele Politiker wissen gar nicht, wie es uns wirklich geht“, sagt sie. Auch Arlt sei überrascht gewesen und habe sie nach Berlin eingeladen, damit sie dort die Situation der Offizinen näher erläutern kann.

Protestaktion macht Hoffnung

Die Bundestagsabgeordneten im jeweiligen Wahlkreis anzusprechen, sei ein erster Schritt, so Wegner. Auch Protestaktionen wie in der vergangenen Woche in Schleswig-Holstein, Hamburg, Brandenburg und dem Saarland seien wichtig – als Nächstes müsse eine bundesweite Aktion folgen. „Die hohe Beteiligung der Kolleginnen und Kollegen in den vier Bundesländern macht mir Hoffnung, dass wir es schaffen können, als geeinter Berufsstand aufzutreten und für unsere Interessen zu kämpfen.“

Was es jetzt wirklich brauche, sei Geschlossenheit. „Ich hoffe sehr, dass wir einen gemeinsamen Weg finden, um unsere Forderungen nach einer besseren Honorierung aller unserer geleisteten Arbeit zu erwirken.“ Das gelte nicht nur in finanzieller Hinsicht, betont Wegner: „Ich wünsche mir auch, dass die Apotheke vor Ort wieder in aller Form wertgeschätzt wird – von der Politik und von den Menschen.“