Corona und die Energiekrise gehen auch an dem Kurs „Pharmacy in Global Health“ nicht spurlos vorbei. Deshalb wird dieser unter Leitung von Professor Lutz Heide und Apothekerin Dr. Nhomsai Hagen am Pharmazeutischen Institut der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen wie bereits in den Jahren 2020 und 2021 auch 2023 wieder komplett online stattfinden. Wie die Veranstalter:innen bekannt gegeben haben, beträgt die Kursgebühr dafür 175 Euro. Der Flyer und die Website wurden entsprechend aktualisiert, es gibt noch freie Plätze. Maximal können 25 Student:innen und Apotheker:innen teilnehmen.

Der Kurs findet virtuell vom 13. bis 22. März 2023 statt. Bis Juni 2023 wird zudem eine Projektarbeit angefertigt. Der Kurs soll den Teilnehmenden die Möglichkeit bieten, sich auf eine ehrenamtliche oder hauptberufliche Tätigkeit in der pharmazeutischen Entwicklungszusammenarbeit vorzubereiten, oder sich über verschiedene Aspekte dieser Thematik eingehend zu informieren.