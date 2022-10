Um mit Problemen und Ärger umzugehen, entwickelt jeder seine eigene Strategie. Die einen teilen ihren Unmut mit, werden offensichtlich wütend und sogar laut. Die anderen bringen ihr Missfallen indirekt zum Ausdruck durch Sarkasmus, Ablehnung oder schnippische Kommentare, was in passiv-aggressivem Verhalten enden kann. Den Begriff prägte der US-amerikanische Arzt und Psychiater Colonel William Menninger im Zweiten Weltkrieg durch die Beobachtung, dass Soldaten Befehle indirekt verweigerten, indem sie so taten, als hätten sie sie nicht verstanden oder vergessen. Diese Soldaten äußerten sich sarkastisch und lästerten über Vorgesetzte hinter deren Rücken. Sie widersetzten sich den Anforderungen sozusagen unter dem Radar.