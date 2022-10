Zwar betont Müller in der Pressemeldung, es sei ihre eigene Entscheidung gewesen, ihren Posten abzugeben. Doch ganz so freiwillig soll der Abgang nicht erfolgt sein. Im Vorfeld soll es Unstimmigkeiten zwischen Müller und dem Douglas-Mehrheitseigner, dem Finanzinvestor CVC, gegeben haben. Während Müller weiter in die Digitalisierung investieren wollte, sei es CVC um Kostensparen gegangen. Dafür dürfte mit dem als Sanierer bekannten van der Laan der richtige Kandidat gefunden worden sein. Zu dessen Aufgaben gehört es nun laut Aufsichtsratschef Henning Kreke neben einer Steigerung der Profitabilität u.a. auch, „das Apothekensortiment vollständig zu integrieren“. Zumindest vorerst dürfte damit kein Verkauf von Disapo geplant sein.

Bleibt abzuwarten, wie es bei Müller weitergeht. Gut möglich, dass wir sie schon bald in führender Position bei einem Plattformbetreiber im Gesundheitswesen oder einem ähnlichen Unternehmen wiedersehen.