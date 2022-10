Eine mögliche Fehlerquelle besteht in der Datenerhebung. Die Patienten nahmen online an der Studie teil und trugen ihre Angaben, unter anderem zur Einnahme, Adhärenz und Nebenwirkungen, in Fragebögen selbst ein. Die Daten zu den Endpunktereignissen wurden allerdings durch verknüpfte Daten und klinische Quellen gestützt.

Hielten sich Patienten nicht an die vereinbarte Einnahmezeit, wurden zwar die Gründe dafür erfragt, z.B. Nebenwirkungen oder Unbequemlichkeit, aber die Teilnehmer blieben in der Studie und konnten sich zu einem späteren Zeitpunkt wieder an die vereinbarte Zeit halten. Nur knapp 70 Prozent aller Studienteilnehmer gaben an, sich während der gesamten Studienzeit an die vereinbarte Einnahmezeit gehalten zu haben.