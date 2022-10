Ein Besuch in nur zwei kleinen Städten in nur einem Kreis des Landes Schleswig-Holstein ist keinesfalls repräsentativ für das Land. Doch er vermittelt einen Eindruck, wie unterschiedlich mit dem Streik umgegangen wurde. Am Mittwochnachmittag hatten alle fünf betrachteten Apotheken in der ostholsteinischen Kreisstadt Eutin geschlossen, vier Apotheken in der Innenstadt und eine in einem Einkaufsbereich. An den Fenstern oder Türen waren jeweils ein oder zwei Plakate mit dem Hinweis auf den Streik angebracht. Wer den Grund für die Schließung erkennen wollte, musste deshalb etwas genauer hinsehen. Während der kurzen Stichprobe waren vor den Apotheken keine erstaunten Kunden zu sehen.