In Schleswig-Holstein, Brandenburg, Hamburg und im Saarland folgten viele Apotheken dem Aufruf ihrer Verbände, am gestrigen Mittwochnachmittag geschlossen zu bleiben und so gegen die Sparpläne der Bundesregierung zu protestieren, sowie Patient:innen auf deren Folgen aufmerksam zu machen. Der Apothekerverband in Brandenburg geht zum Beispiel davon aus, dass 90 Prozent der Apotheken im Land dem Streikaufruf gefolgt sind und ihre Geschäfte um 12:00 Uhr geschlossen haben.

Eine ganze Reihe von ihnen hat der DAZ Bilder von den Aktionen geschickt oder diese in den sozialen Netzwerken beworben. In unserer Bildergalerie haben wir Eindrücke zusammengestellt.