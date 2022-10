Auch der Apothekerverband Nordrhein kämpft gegen die geplante Erhöhung des Kassenabschlags, über die der Bundestag am Donnerstag entscheiden soll. In einem Rundschreiben kündigt der Verband an, sich noch heute zum wiederholten Male mit einem Schreiben an die nordrheinwestfälischen Abgeordneten des Bundestages zu wenden, um die Erhöhung des Kassenabschlags zu verhindern.