Wann genau das sein wird, wollte die DAZ von der Mucos Pharma GmbH (gehört zur Nestlé Gruppe – Nestlé Health Science) erfahren. Doch: „Einen konkreten Liefertermin können wir zur Zeit nicht nennen“, heißt es in einer schriftlichen Antwort. Man müsse bei der Herstellung von Wobenzym® „vor allem bzgl. der sehr empfindlichen Enzyme auf allerhöchste pharmazeutische Qualität achten“, heißt es zur Erklärung. Und „dieser hohe Qualitätsanspruch“ stelle Mucos Pharma „vor dem Hintergrund der aktuellen COVID19-Problematik vor große Herausforderungen bei der Rohstoffbeschaffung“. Die globalen Zulieferer sollen durch die Auswirkungen der Pandemie teilweise langfristige Ausfälle in ihren Produktionslinien erleiden – verursacht durch lokale Restriktionen und Lockdowns. „Eine in den vergangenen Monaten stark gestiegene Nachfrage nach Wobenzym® sowie der Enzymtherapie im In- und Ausland“ erschwere die Situation zudem zusätzlich.

Damit führt die Pandemie nicht zum ersten Mal zu Lieferproblemen bei Arzneimitteln und das Ende solcher Auswirkungen bleibt schwer absehbar.