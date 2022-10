Hat Ihr Kunde positiv auf eine Ihrer Schlüsselfragen reagiert, sprechen Sie nun eine glasklare, sichere und konkrete Empfehlung aus. Machen Sie sich dabei nicht zu viele Gedanken über die richtige Rhetorik. Natür­lich ist es gut, wenn Sie einen Nutzen für den Kunden herausstellen (siehe Kasten), doch das Wichtigste ist, dass Sie sich Ihrer Sache sicher sind.

Die deutsche Sprachwelt hat sich in den letz­ten drei Jahren deutlich verändert. Haben wir früher komplizierte Verkaufsformeln aufgebaut, in denen Merkmal, Vorteil und Nutzen vorkamen, so dürfen Sie heute die gelernte Sprache Ihrer Kund:innen benutzen. In dieser Sprache fühlen wir alle uns zu Hause. Wir verstehen sie und wissen, was auf uns zukommt. Men­schen leben, fühlen und kaufen unterschiedlich, und doch gibt es immer wiederkehrende Muster, die es sich lohnt zu kennen. Und genau dort setzen die Rhetori­ken der ganz großen Verkaufsgenies an. Was ich damit meine? Schauen Sie sich dort um, wo Menschen schnell und einfach kaufen. Öffnen Sie die Internetseite des größten Onlinehändlers weltweit und geben dort ein Produkt Ihrer Wahl ein, so können Sie die folgenden Rhetoriken zum Thema Zusatzverkäufe identifizieren:

Kunden mit Ihren Interessen schauten sich auch an

Rezensionen von anderen Kunden

Genau passend dazu gibt es

Es ist der Sprachgebrauch von Milliarden kaufenden Kund:innen und wahrscheinlich auch von Ihnen. Ad­aptieren Sie ihn. Das geht dann beispielsweise so:

„Viele unserer Kund:innen berichten sehr positiv von der zusätzlichen Einnahme von …“

„Genau passend zur diabetischen Haut gibt es eine Pflege, die dafür sorgt, dass ...“

„Die meisten Patienten kaufen bei uns zusätzlich …“

Klingt einfach? Ist es auch. Kombinieren Sie Ihre Aussagen gerne mit einem starken Nutzen für Ihren Kunden und lassen Sie ihm dann die freie Wahl. Nur etwa 50 Prozent der Menschen können eine sofortige Entscheidung vor Ort treffen, die anderen 50 Prozent brauchen schon von Natur aus Bedenkzeit. Drucken Sie einen Empfehlungszettel aus, auf dem der Name Ihrer Apotheke steht. Der Kunde darf wiederkommen. Seien Sie sich sicher, dass er Sie als kompetenten An­sprechpartner in Erinnerung behält und bei der nächs­ten Frage auf Sie zukommt.