Wer beauftragt ist, den Außenauftritt für die Apotheke zu gestalten, muss gleichzeitig die Vorgaben des DAV zur Verwendung einhalten. So darf das „A“ zum Beispiel nicht in den Namen der Apotheke eingebaut werden. Ebenso muss die rote Farbe erhalten bleiben – eine „Regenbogen-Apotheke“ dürfte das „A“ also nicht in Regenbogenfarben verwenden. Detaillierte Angaben zur Verwendung finden sich auf der Homepage der ABDA, dort ist eine „Apotheken-A-Fibel“ mit den Details hinterlegt. Der DAV als Markeninhaber ist berechtigt, die Vorgaben zu machen.