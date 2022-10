In der aktuellen Impact Study zeigten sich auch Unterschiede zwischen den ausgewerteten Ländern. So bekamen Kinder unter zwölf Jahren in Spanien und in Großbritannien schon vor 2013 immer weniger Codein verordnet, wobei das ursprüngliche Verordnungsniveau in Spanien deutlich höher lag. In Frankreich und Norwegen waren bis 2013 die Verordnungszahlen sogar kontinuierlich angestiegen, 2013 sanken sie plötzlich und deutlich, allerdings kam hier wiederum Frankreich von einem deutlich höheren Ausgangsniveau. In Deutschland veränderten sich die Verordnungszahlen vor 2013 kaum, sanken aber ab 2013 auch deutlich von einem mittleren Ausgangsniveau.

Während in Frankreich und Spanien Unter-Zwölfjährigen bis 2015 praktisch keine Codein-Arzneimittel mehr verordnet wurden, lässt sich für Deutschland 2015 aus den Diagrammen nochmals eine Abnahme ablesen. In Großbritannien schien Codein auch nach 2015 noch einen geringen Stellenwert zu behalten, allerdings bei ohnehin sehr geringem Ausgangsniveau.