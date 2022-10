Ein Kugelschreiber hier, ein Werbespot da: Dass die Krankenkassen auf Kosten der Beitragszahler um neue Mitglieder buhlen, ist manch einem Beobachter schon länger ein Dorn im Auge. Ein Petent hatte vor diesem Hintergrund im Jahr 2021 eine Vorlage in den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags eingebracht, mit der er erreichen wollte, dass den Kassen „jegliche Art von Werbung, insbesondere teure TV-Werbung und Werbung in Fußballstadien, untersagt wird“. Denn in der Krankenversicherung bestehe Versicherungspflicht, begründete er den Vorstoß. „Ein Versicherter, der aufgrund von Werbung die gesetzliche Krankenkasse wechselt, fehlt dafür seiner bisherigen Krankenkasse. Es ist also ein Nullsummenspiel. Die Kosten für Werbung werden dagegen der Versichertengemeinschaft aufgebürdet und müssen über die Beiträge getragen werden.“