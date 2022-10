Die AMK möchte nun Erkenntnisse zum Meldeverhalten gewinnen und führt dazu eine Umfrage durch. Insgesamt sind es sieben Fragen, die online beantwortet werden können – laut AMK in drei Minuten.

Die AMK möchte dabei von den Teilnehmenden unter anderem wissen, ob sie schon jemals etwas an die AMK gemeldet haben, wenn ja was und wie groß der Aufwand war. Darüber hinaus werden Gründe abgefragt, warum Dinge nicht gemeldet wurden und ob die Pandemie das Meldeverhalten verändert hat. Zuletzt bittet die AMK um Anregungen, wie das Meldeverfahren an die AMK vereinfacht werden könnte.

Die Teilnahme ist bis 25. Oktober möglich. Sie finden die Umfrage hier.