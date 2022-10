In den vergangenen 15 Jahren hat der Gesetzgeber gleich mehrfach an den gesetzlichen Grundlagen der Versorgung von Kassenpatienten mit Hilfsmitteln geschraubt – zu nennen sind etwa das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (2007), das Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung (2009), das Gesetz zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung (2017) sowie das Terminservice- und Versorgungsgesetz (2019). Ziel war stets, die Kosten zu senken und gleichzeitig die Versorgungsqualität zu verbessern oder zumindest konstant zu halten.