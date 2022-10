Der E-Rezept-Rollout ist angelaufen – wenn auch noch nicht flächendeckend. Dennoch hat die Gematik bereits am 4. Oktober eine wissenschaftliche Evaluation gestartet. Apotheken, Arztpraxen und Versicherte sind aufgefordert, in einer Umfrage von ihren ersten Erfahrungen im Versorgungsalltag und ihren Einschätzungen zu berichten. Durchgeführt werden die Umfragen vom Berliner IGES-Institut. Mitmachen sollen auch diejenigen, die das E-Rezept noch nicht nutzen – denn Ziel ist, ein breites Meinungsbild zu erhalten, so die Gematik. Das gilt jedenfalls für Ärzte und Apotheker.

Wie steht es um Ausstattung und Unterstützung?

Rund 15 Minuten sollen alle drei angesprochenen Gruppen für die Umfrage einplanen. Für Apotheker gibt es dann beispielsweise Fragen zum Stand des Apothekenverwaltungssystems, der technischen Ausstattung mit Konnektoren, Scannern etc., dem Informationsfluss zum Thema E-Rezept allgemein sowie möglicherweise nicht erstatteten Kosten. Aber auch nach der Lage der Apotheke und etwaigen speziellen Leistungen (z. B. Versand) wird gefragt.