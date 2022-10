In Zahnpasten und -gelen kommen verschiedene Fluoridverbindungen zum Einsatz. „Grundsätzlich ist die Fluoridwirkung bei allen Fluoriden die gleiche“, erläutert Professor Dr. Ulrich Schiffner des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Der Oberarzt ist spezialisiert auf präventive Zahnmedizin sowie Kinderzahnheilkunde. „Fluorid wirkt direkt an der Zahnoberfläche und hat dort verschiedene Einzeleffekte.“

Je nach Konzentration, pH-Wert des Präparats und Zustand des Zahnschmelzes entsteht an der Schmelzoberfläche ein Calciumfluorid-Niederschlag. Er dient als Fluoridreservoir, aus dem Fluoridionen in Schmelz und Plaque diffundieren. Das ist deshalb so wichtig, da am Zahn permanent eine Entkalkung und Wiederauffüllung stattfindet. Zahnärzte nennen dies De- und Remineralisierung. „Essen wir etwas Süßes, entsteht in Zahnbelägen Säure und der Zahn wird entkalkt. Da wir aber diese Speicherschicht haben, ist Fluorid genau an der Stelle, an der wir es brauchen. Es verschiebt das Gleichgewicht hin zur Remineralisierung.“ Natürlich spielt sich all dies zunächst im submikroskopischen Bereich ab. Das ist aber nicht alles. Fluorid kann sogar etwas größere Fehlstellen im Kristallgitter auffüllen und einen beginnenden Defekt reparieren. Initialkaries ist so bis zu einem gewissen Punkt umkehrbar.