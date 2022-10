Sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer mag es durchaus attraktiv sein, Beschäftigungsverhältnisse über den Eintritt in die Regelaltersrente hinaus (fort-)zuführen. Der fortschreitende Fachkräftemangel bringt Arbeitgeber in Not: Auf die Expertise von gut ausgebildeten und erfahrenen Mitarbeitern zurückgreifen zu können, ist dann ein echter Vorteil. Arbeiten ist sinnstiftend und führt zur sozialen Integration. Regelaltersrentner sind in der Regel motivierte Mitarbeiter, die ihr Wissen weitertragen wollen.