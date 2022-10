Im Zuge des gerichtlich als illegal einstuften Cum-Ex-Steuerdeals geht die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (Apobank) nach einem Bericht des Handelsblatts gegen das Hamburger Traditionsgeldhaus M.M. Warburg und weitere Beteiligte vor. Das Düsseldorfer Geldinstitut musste in der Steueraffäre fast 50 Millionen Euro an den Fiskus zahlen und will diesen Betrag nun erstattet bekommen.